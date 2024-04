Mbappé marcou dois gols na vitória sobre o Barcelona que garantiu a classificação do PSG - AFP

Publicado 16/04/2024 18:12

Em mais uma noite frenética de Liga dos Campeões, PSG e Borussia Dortmund garantiram vaga na semifinal do torneio. A equipe francesa venceu o Barcelona por 4 a 1, enquanto os alemães derrotaram o Atlético de Madrid pelo placar de 4 a 2. Mesmo com o revés, o Atleti se garantiu no Super Mundial de Clubes, em 2025, tirando as chances do Barça de disputar a competição.



PSG e Borussia agora se encontram na próxima fase do torneio continental. Os dias do duelo ainda serão definidos, mas as partidas de ida da semifinal acontecerão nos dias 30 de abril e 1º de maio, enquanto a volta acontecerá nos dias 7 e 8 de maio.

Os jogos

Em Barcelona, a equipe da casa chegou a abrir o placar com Raphinha, após bela jogada individual de Lamine Yamal. No entanto, a expulsão de Ronald Araújo, aos 30 minutos do primeiro tempo, mudou o destino da partida.

Aproveitando o fato de estar com um homem a mais, o PSG partiu pra cima, virou o jogo e goleou a equipe comandada por Xavi, com gols de Dembélé, Vitinha e Mbappé (duas vezes)

Já na Alemanha, o Borussia Dortmund abriu dois gols de vantagem para o Atlético de Madrid no final do primeiro tempo, marcados por Brandt e Maatsen.

Na volta da segunda etapa, Hummels, contra, e Ángel Correa empataram para a equipe espanhola, colocando fogo no confronto. Mas na reta final, a equipe aurinegra voltou à frente do placar e do agregado com Fullkrug e Sabitzer, retornando à semifinal da Liga dos Campeões após dez anos.