Brasil e Espanha se enfrentaram no Mundial Feminino de HandebolDivulgação/CBHb

Publicado 16/04/2024 21:45

Rio - A seleção brasileira feminina de handebol está no Grupo B dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao lado de Hungria, Países Baixos, Espanha, França e Angola. No outro grupo estão Noruega, Alemanha, Eslovênia, Suécia, Dinamarca e Coreia do Sul. O sorteio aconteceu nesta terça-feira (16), na capital francesa.

As 12 seleções foram divididas em seis potes de acordo com a posição no ranking internacional. As chaves foram formadas por um representante de cada pote, mas a França, como país-sede, teve o direito de escolher em qual gostaria de entrar.

Atual campeã olímpica, as anfitriãs do torneio também venceram o Mundial de 2023 ao derrotarem a Noruega na final. Na disputa pelo terceiro lugar, a Dinamarca superou a Suécia. Portanto, das quatro semifinalistas do Mundial, apenas a França está no grupo do Brasil.

As quatro melhores seleções de cada grupo avançam às quartas de final e as duas últimas são eliminadas. A disputa é em turno único dentro do grupo, com vitória valendo dois pontos. Em caso de empate na classificação, o confronto direto, o saldo de gols e maior número de gols marcados entre as equipes envolvidas são os critérios de desempate, respectivamente.

A partir das quartas de final, os confrontos serão eliminatórios. O líder do Grupo A enfrenta o quarto colocado do Grupo B, em cruzamento olímpico.

A seleção brasileira chegou às quartas de final nos Jogos de Londres 2012 e do Rio 2016. Em Tóquio 2020, a equipe foi eliminada ainda na primeira fase. O torneio feminino do handebol em Paris 2024 acontece de 25 de julho e 10 de agosto O Brasil não conseguiu vaga para disputar a chave masculina em Paris.