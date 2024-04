Antoine Griezmann após eliminação do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões - Odd Andersen/AFP

Antoine Griezmann após eliminação do Atlético de Madrid na Liga dos CampeõesOdd Andersen/AFP

Publicado 16/04/2024 20:48

Espanha - Apesar da eliminação para o Borussia Dortmund nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira (16), com a derrota por 4 a 2, o Atlético de Madrid carimbou sua vaga no Mundial de Clubes 2025 herdando uma das últimas vagas do velho continente.

Isso porque o clube colchonero venceu a disputa contra o Barcelona, que também foi eliminado da competição, para o PSG, no que se refere ao ranking da Fifa. O regulamento do novo formato do Mundial só permite dois representantes do mesmo país — com exceção de um título continental — e o Real Madrid ficou com a outra vaga.

No fim de sua campanha na Liga dos Campeões, o Atlético ficou com 67 pontos no ranking criado pela Fifa para a classificação ao Mundial, enquanto o Barça parou nos 61 - para jogar o torneio no próximo ano, o clube catalão precisava eliminar o PSG, mas perdeu em casa por 4 a 1.

Das 12 vagas para clubes da Europa, 11 já foram preenchidas. Arsenal e RB Salzburg ainda brigam, sendo que o clube inglês só levará a melhor caso conquiste a edição 2023/2024 da Liga dos Campeões.

Confira as equipes classificadas para o Mundial de Clubes 2025 até o momento:

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil): campeões da Libertadores 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Liga dos Campeões 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França): via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália): via ranking da Europa

Juventus (Itália): via ranking da Europa

Porto (Portugal): via ranking da Europa

Benfica (Portugal): via ranking da Europa

Atlético de Madrid (Espanha): via ranking da Europa

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

León (México): campeão da Concachampions de 2023

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Liga dos Campeões da Oceania melhor ranqueado