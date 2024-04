Luis Enrique, do PSG, orienta o time durante o jogo contra o Barcelona - Franck Fife/AFP

Luis Enrique, do PSG, orienta o time durante o jogo contra o BarcelonaFranck Fife/AFP

Publicado 16/04/2024 22:35

Espanha - Luis Enrique comemorou a classificação do PSG para a semifinal da Liga dos Campeões 2023/24. A conquista da vaga para a próxima fase da competição veio nesta terça-feira, 16, com a vitória sobre o Barcelona por 4 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys.

"A melhor sensação quando você é jogador ou treinador é ver que seu trabalho deixa as pessoas felizes. Não há nada melhor do que isso. Você não pode comprar esse sentimento. A sensação de conseguir algo especial para o clube é ótimo. Agora precisamos lidar com a final e tentar chegar à final", disse Luis Enrique.

Vale lembrar que o PSG perdeu o jogo de ida por 3 a 2 . Além disso, viu o Barcelona sair na frente na partida desta terça-feira. O time parisiense, porém, conseguiu buscar a virada com gols de Dembélé, Vitinha e Mbappé (2).

"Estou muito orgulhoso. Mostramos o que queríamos fazer aqui hoje. Sofremos um gol, mas permanecemos mentalmente intactos. Continuámos a jogar, a atacar. Fizemos tudo o que podíamos para sermos melhores que o Barcelona. Os meus jogadores mostraram muito carácter, muito entusiasmo, muita vontade. Devemos esta vitória aos nossos torcedores, especialmente aos que estiveram aqui esta noite", analisou o treinador.

A partida, aliás, marcou um novo encontro de Luis Enrique com seu ex-clube. O treinador comandou o Barcelona entre 2014 e 2017. No período, conquistou Mundial de Clubes, Liga dos Campeões, Supercopa da Europa, Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

"Tem sido muito difícil jogar contra o Barcelona. Em termos sentimentais e emocionais para mim. E em termos de futebol, gostaria de não ter de defrontá-los muitas mais vezes. Estou super contente por ter passou embora", admitiu Luis Enrique.

"Jogar contra a minha antiga equipa, que significa muito para mim, foi muito difícil. Como profissional, tenho que fazer o meu trabalho e penso que fiz tudo o que pude para ajudar os meus jogadores. Agora estamos na semifinal", finalizou.