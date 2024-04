Pep Guardiola é o técnico do Manchester City - Darren Staples / AFP

Publicado 19/04/2024 22:55 | Atualizado 19/04/2024 22:56

Inglaterra - Na entrevista coletiva desta sexta-feira, 19, Pep Guardiola explicou a transferência de Cole Palmer do Manchester City para o Chelsea. De acordo com o espanhol, o meia queria mais minutos e pediu por duas temporadas para ser negociado. O técnico admitiu que poderia ter utilizado mais o atleta e destacou que não queria que ele saísse.

"Eu sei que ele é um jogador excepcional. Nós sabíamos disso quando ele estava aqui. E sabemos como ele está tendo muitos minutos. Eu disse isso muitas vezes, não dei os minutos que talvez ele merecesse. Ele queria os minutos e agora os tem no Chelsea. Então, eu entendo completamente, estou feliz por ele, porque é um cara adorável, um cara tímido. Tem um potencial incrível. Casco contrário, ele não teria estado aqui", disse Guardiola.

"Ele está jogando bem, é uma ameaça incrível. Está jogando de forma fantástica. Então, o que posso dizer? A decisão foi tomada por vários motivos. Ele estava pedindo duas temporadas para sair. Durante duas temporadas. Eu disse: 'não, fique, fique'. No final (ele disse): 'Não, eu quero sair'. O que podemos fazer? Eu disse isso na pré-temporada: 'Fique, porque Riyad (Mahrez) foi embora. Ele disse: 'Não, quero sair'. Depois de duas temporadas, o que posso dizer?", finalizou.





Cole Palmer tem apenas 21 anos e é cria das categorias de base do Manchester City. Nesta temporada, ele já soma 23 gols e 13 assistências em 38 jogos pelo Chelsea.

Ele também é, ao lado de Haaland, o artilheiro da Premier League. Os dois já fizeram 20 gols nesta edição do Campeonato Inglês.



Outro lado

Cole Palmer é um dos destaques do Chelsea Glyn Kirk/AFP

A declaração vai de encontro ao que Cole Palmer disse sobre o tema. Numa entrevista à SkySports, publicada no dia 11 de janeiro, o jogador afirmou que gostaria de ser emprestado por um ano e, então retornar ao Manchester City. De acordo com ele, o posicionamento do clube era ficar ou ser vendido. Assim, quando surgiu a proposta do Chelsea, optou pela transferência.

"Meu objetivo era nunca deixar o City. Essa não era minha intenção. Queria ser emprestado por um ano, voltar e estar pronto para o time titular. Mas eles disseram que eu não poderia pedir empréstimo, ficar ou você seria vendido", contou Cole Palmer.

"Então o Chelsea me ligou. Eu disse que queria ir para o Chelsea e estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz por ter tomado a decisão de vir para cá", finalizou.

Reencontro

Cole Palmer reencontrará Guardiola e seu ex-time neste fim de semana. Isso porque Manchester City e Chelsea medirão forças neste sábado, a partir de 13h15, pela semifinal da Copa da Inglaterra.