José Roberto Guimarães é o técnico da seleção brasileira feminina de vôlei - Divulgação

José Roberto Guimarães é o técnico da seleção brasileira feminina de vôleiDivulgação

Publicado 19/04/2024 21:10

Rio - O técnico José Roberto Guimarães iniciou a convocação da seleção brasileira feminina para o período de treinos preparatórios visando a Liga das Nações de Vôlei. O grupo, até o momento, conta com apenas seis atletas fixas e duas convidadas pela comissão técnica.

A primeira lista conta as atletas Diana, Gabi, Júlia Bergmann, Macris, Lorenne e Rosamaria. As jovens Helena, ponteira do Sesc Flamengo, e Luzia, central do Barueri, também foram convidadas para os primeiros treinamentos da equipe

O grupo ficará completo ao fim da Superliga Feminina, que tem Praia Clube e Minas disputando a grande final. Jogadoras dos dois times estarão na lista final de Zé Roberto para as atividades no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema.

Confira a lista divulgada pela CBV:

Macris - Levantadora

Lorenne - Oposta

Gabi - Ponteira

Júlia Bergmann - Ponteira

Rosamaria - Ponteira

Diana - Central