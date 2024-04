Newton foi cedido pelo Botafogo ao Criciúma por empréstimo - Vítor Silva/Botafogo

Newton foi cedido pelo Botafogo ao Criciúma por empréstimoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2024 21:45

Santa Catarina - O volante Newton foi anunciado nesta sexta-feira (19), último dia da janela de transferências de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, como novo reforço do Criciúma. Ele foi emprestado pelo Botafogo até o fim de 2024.

Newton foi contratado inicialmente para a equipe sub-23 do Botafogo, que não teve continuidade após fim do calendário nacional, e foi aproveitado no grupo principal na reta final do último Brasileirão sob o comando de Tiago Nunes.

Em 2024, o volante, de 24 anos, disputou noves jogos no Campeonato Carioca, sendo sete na Taça Guanabara e dois na Taça Rio. O jovem já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está à disposição para estrear pelo Criciúma, comandado pelo técnico Cláudio Tencati.