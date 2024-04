Pampa é campeão olímpico de vôlei pelo Brasil na Olimpíada de Barcelona-1992 - Reprodução

foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, após familiares e ex-companheiros da seleção brasileira se mobilizarem para conseguir uma forma de levá-lo ao novo local.

Campeão olímpico com o Brasil em 1992, o ex-jogador de vôlei André Felippe Falbo Ferreita, o Pampa, já está em São Paulo. Ele, que está intubado por complicações ao tratamento contra um câncer , estava internado em Campos dos Goytacazes, no Rio, eao novo local.

Pampa, de 59 anos, apresentou reações à quimioterapia no tratamento contra o linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático. Ele foi entubado em 16 de março, com dificuldades de respirar e, devido à piora em seu quadro, a transferência para o hospital em São Paulo se fez necessária.



Como o ex-atleta respira com a ajuda de um aparelho, foi necessário montar todo um esquema de transporte, realizado por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A Polícia Federal Rodoviária (PFR) também escoltou a ambulância até o hospital, na sexta-feira (19).



Os médicos veem o quadro de saúde com evolução para melhora. Pampa já abre os olhos e responde a estímulos, mas ainda precisa de aparelhos para respirar. Motivo de atenção, o coração e os rins estão com funções estáveis. O ex-atleta passa por série de exames para acompanhamento.





Quem é Pampa, campeão olímpico de vôlei

Em 1992, Pampa fez parte do time do Brasil que ganhou o primeiro ouro do vôlei, nas Olimpíadas de Barcelona. Natural de Recife, ele também representou o país nos Jogos de 1988, em Seul, na Coreia do Sul, conquistando a prata.

Desde que se aposentou, o ex-atleta passou a dedicar-se à política e à administração pública em Campos, onde mora com a família.