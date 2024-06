Ronaldo e Rivaldo foram campeões da Copa América em 1999 - Divulgação/Betfair

Publicado 07/06/2024 18:03

Rio - Protagonistas do pentacampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 2002, Rivaldo e Ronaldo falaram sobre a expectativa pelo desempenho da Seleção na Copa América, torneio que eles conquistaram em 1999 e que começará a ser disputado em breve nos Estados Unidos. Em entrevista à Betfair, a dupla mostrou confiança no time de Dorival Júnior e destacou a importância do trio de ataque formado por Endrick, Rodrygo e Vini Jr para o futuro da equipe.

“Vejo o Endrick, o Rodrygo e o Vini Jr como o futuro da nossa Seleção. São jogadores que possuem diversas qualidades: habilidade, individualidade e ginga – características marcantes do futebol brasileiro –, os três têm de sobra. Eles vão crescer muito e ajudar o Brasil nos amistosos e na Copa América”, disse Ronaldo.

“Dentre os convocados que atuam no Brasil, o nome mais forte é o Endrick - que já estará atuando pelo Real Madrid após o fim da Copa América, mas conseguiu sua vaga e destaque mundial como jogador do Palmeiras. É importante testar nomes que atuam no futebol brasileiro, independentemente da idade. É um ótimo momento para ver os atletas que jogam aqui e estão fazendo um bom ano. Para todos eles, será uma bagagem legal, pois são competições que ajudam o jogador a se preparar para uma Copa do Mundo; e tenho certeza que eles vão dar o máximo na Seleção Brasileira, para aproveitar as oportunidades e tentar entrar pro grupo dos que são convocados sempre”, completou.

Para Rivaldo, os amistosos contra México e Estados Unidos serão fundamentais para Dorival Júnior fazer ajustes no time para a Copa América.

“Esses amistosos contra o México e os EUA são muito importantes para a nossa preparação para a Copa América. Enfrentar adversários de alto nível nos permite ajustar a equipe, avaliar os jogadores e fortalecer a união do grupo. Estou confiante de que a equipe aproveitará ao máximo essas partidas para chegar bem preparada e competitiva ao torneio. Acredito no potencial desse elenco e na capacidade do Brasil de brilhar mais uma vez no cenário internacional, principalmente pelo atual momento de Endrick, Vini Jr e Rodrygo”, afirmou Rivaldo.

O Brasil estreia na Copa América dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles. A seleção brasileira está no Grupo D junto com Colômbia e Paraguai. Antes da competição, faz amistosos contra o México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12, respectivamente.