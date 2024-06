André é o artilheiro da Série A2 do Carioca com cinco gols - Wandré Silva / America

André é o artilheiro da Série A2 do Carioca com cinco golsWandré Silva / America

Publicado 07/06/2024 17:31 | Atualizado 07/06/2024 17:34

Rio - Em boa fase no America, André é o nome do momento no clube. Com cinco gols marcados, ele é o artilheiro da SérieA2 do Campeonato Carioca, que tem o Mequinha como líder, com nove pontos em três jogos. O atacante celebrou a recuperação do bom futebol na equipe rubra.

"Sem dúvidas. O ambiente conta muito. Jogador que tá fazendo gol, principalmente atacante, tá feliz. As coisas tão acontecendo da melhor forma, a bola tá entrando. É continuar trabalhando pra manter esse clima bom, feliz e com gols", disse André.

Aliado ao bom momento, André começou a receber o carinho dos americanos nas arquibancadas. A torcida criou uma música para o jogador, que, apesar da letra ser inapropriada e citar conteúdos ilícitos, viralizou, e o atacante foi no embalo dela.



"Legalizei, né. Claro que as coisas que falam não são verdade, mas é uma música que viralizou, então não tem motivo de olhar pelo lado ruim, tem que olhar pelo lado legal. Tá virando moda, o gol tá saindo, então tô levando numa boa. Tomara que a torcida continue cantando", revelou.

OBÁ OBÁ



MAIS UM GOL DO BALADA! pic.twitter.com/cmFVYBy8lC — America Football Club (@AmericaRJ) June 2, 2024

Com André em fase iluminada, o America tem suas atenções voltadas para o próximo compromisso pela Segundona do Carioca. Em busca de manter os 100% de aproveitamento na competição, o Mequinha enfrenta o Serrano no próximo sábado (8), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Atilio Maroti, em Petrópolis.