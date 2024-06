João Chianca, o Chumbinho - Thiago Diz/World Surf League

Publicado 07/06/2024 15:10

Rio - João Chianca retornou em grande estilo ao Circuito Mundial. Recuperado de um grave acidente sofrido em dezembro, em Pipeline, no Havaí, o brasileiro foi convidado pela WSL para participar da etapa de El Salvador e foi bem em sua volta ao torneio. Ele passou pelo havaiano Barron Mamiya na repescagem e garantiu vaga nas oitavas de final.

Chumbinho caiu para repescagem após ficar em terceiro na bateria com o americano Griffin Colapinto e o australiano Ryan Callinan. Ele enfrentou o havaiano Barron Mamiya, que caiu para Yago Dora na primeira fase, e venceu o rival pela parcial de 13.50 a 10.50. Ele conseguiu uma nota 8.50 após combinar uma sequência de manobras que terminou com um lindo aéreo.

Em dezembro do ano passado, João Chianca sofreu um acidente enquanto treinava em Pipeline, no Havaí. Ele ficou hospitalizado e sofreu consequências que o tirou do Circuito Mundial neste ano. Em 2023, ele foi o quinto colocado geral e, por isso, garantiu a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele representará o Brasil junto com Filipe Toledo e Gabriel Medina.

João Chianca voltou a competir após três meses parado. Ele participou do Challenger Series, na Austrália, competição que dá acesso a elite do surfe. Entretanto, a WSL garantiu a posição dele no Circuito Mundial na próxima temporada, além de convidá-lo para participar da etapa de El Salvador, nas águas de Punta Roca.