Mbappé teve uma saída conturbada do PSGSebastian Salom-Gomis / AFP

Publicado 07/06/2024 14:00

Novo reforço do Real Madrid para a próxima temporada, Kylian Mbappé foi alvo de críticas por parte de um ex-jogador do PSG. O ex-ala Jerôme Rothen detonou a saída do francês para o clube espanhol e a sua dedicação como jogador do time parisiense, chegando ao ponto de o chamar de "traidor". França -, Kylian Mbappé foi alvo de críticas por parte de um ex-jogador do PSG. O ex-ala Jerôme Rothen detonou a saída do francês para o clube espanhol e a sua dedicação como jogador do time parisiense, chegando ao ponto de o chamar de "traidor".

Rothen diz que Mbappé não se dedicou em seu último ano de PSG. O atacante já tinha comunicado à diretoria do time francês que deixaria clube ao final de seu contrato, em junho, e, com isso, o ex-jogador opina que o astro não teve "respeito" com a equipe.



"Durante cinco meses, quando Kylian não se esforçou o suficiente, não é um problema do treinador, dos diretores, do presidente, dos torcedores... É só uma questão de respeito. Quando você entra na categoria dos melhores jogadores do mundo, precisa ter uma atitude que acompanhe isso. Tem que lutar pelos teus companheiros, pelo teu país, pelo teu clube", iniciou Rothen, em entrevista à rádio "RMC".

Mbappé também demonstrou insatisfação na sua saída do PSG. O jogador reclamou do tratamento que teve após anunciar que não permaneceria no clube, e afirmou que a diretoria o tratou de forma "violenta". Por outro lado,O jogador reclamou do tratamento que teve após anunciar que não permaneceria no clube, e afirmou que a diretoria o tratou de forma "violenta".

Em preparação com a seleção francesa para a Eurocopa, o atacante ainda não tem data para ser apresentado de forma oficial como novo jogador do Real Madrid. Mbappé será o camisa 9 da equipe espanhola, segundo o jornal francês Le Parisien. Em 2025, quando Modric deixar o clube merengue, Mbappé assumirá o número 10.