Pampa, campeão olímpico de vôlei pelo Brasil nas Olimpíada de Barcelona, morreu aos 59 anosReprodução

Publicado 07/06/2024 14:36

morte do campeão olímpico André Felippe Falbo Ferreita, o Pampa, aos 59 anos, em decorrência do linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático. Nas redes sociais, companheiros do ex-jogador no ouro conquistado em Barcelona, em 1992, como Tande, Mauricio, Carlão, Marcelo Negrão e Paulão, prestaram sua última homenagem ao amigo. Rio - O mundo do vôlei está de luto nesta sexta-feira (7) após a, em decorrência do linfoma de Hodgkin, um câncer do sistema linfático. Nas redes sociais,, em 1992, como Tande, Mauricio, Carlão, Marcelo Negrão e Paulão, prestaram sua última homenagem ao amigo.

"Meu amigo, companheiro de tantas jornadas e da maior conquista de nossas vidas. Vamos sentir muito sua falta. Pra mim ainda é difícil realizar que você não tá por aqui. Mas agora descanse em paz, fique bem. Minhas orações estão todas com a sua família e com você, meu amigo", escreveu Carlão.

Tande lamentou a morte do amigo Pampa Reprodução "Hoje morreu uma parte desse time de meninos de ouro do Brasil. Você era um dos mais engraçados, todo dia você estava feliz, brincando; agradeço a Deus por ter sido seu amigo, parceiro, por ter pego sua amada filha no colo (Rafinha) e ainda ter jogado ao lado de um dos caras que eu vi bater mais quente numa bola. Obrigado por todo o seu esforço, todo o seu coração maravilhoso e que Papai do Céu te receba como um verdadeiro Campeão do Olimpo, te amo!", lamentou Tande.

O levantador Mauricio também prestou sua homenagem a Pampa Reprodução "Meu amigo, parceiro de quadra... Nunca irei te esquecer, Deus o receberá com o amor. Descanse em paz", publicou o levantador Maurício.

Paulão e Pampa conquistaram o ouro olímpico com o Brasil em 1992 Reprodução "Sempre com muita alegria, vai com Deus, querido Amigo", escreveu Paulão ao compartilhar uma foto ao lado de Pampa, Carlão e Marcelo Negrão.

Marcelo Negrão se despediu do amigo Pampa Reprodução "Vai com Deus, meu querido Amigo", se despediu Marcelo Negrão.

COB e CBV manifestam pesar

Além dos campeões olímpicos de 1992, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também lamentaram a morte de Pampa. As entidades exaltaram o legado deixado pelo ex-jogador para o vôlei brasileiro.

"Pampa foi um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial", declarou Radamés Lattari, presidente da CBV.

"Pampa é uma referência do voleibol brasileiro e sempre vestiu a camisa da seleção com muita garra e talento. A conhecida geração de ouro do nosso vôlei perde um de seus grandes integrantes, mas o legado do Pampa no vôlei vai permanecer para sempre inspirando outras gerações", afirmou o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Leia as notas na íntegra:

COB

"O Comitê Olímpico do Brasil (COB) externa o seu mais profundo pesar pelo falecimento do campeão olímpico de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, o Pampa, nesta sexta-feira (07), vítima de um câncer.



Pampa nasceu no dia 24 de novembro de 1964, no Recife, em Pernambuco. Atleta de vôlei, ele conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos Barcelona 1992, o primeiro título olímpico do vôlei nacional. Além disso, Pampa foi campeão da Liga Mundial de 1993 e medalha de prata nos Jogos Pan-americanos Havana 1991 com o Brasil.



“Pampa é uma referência do voleibol brasileiro e sempre vestiu a camisa da seleção com muita garra e talento. A conhecida geração de ouro do nosso vôlei perde um de seus grandes integrantes, mas o legado do Pampa no vôlei vai permanecer para sempre inspirando outras gerações”, enfatizou o presidente do COB, Paulo Wanderley, que esteve na delegação brasileira em Barcelona 1992 como treinador do judô.

O diretor-geral do COB, Rogério Sampaio, foi campeão olímpico de judô naquela mesma edição.



Neste momento de dor, o COB se solidariza e envia condolências à família e aos amigos de Pampa, assim como a toda a comunidade do vôlei brasileiro."

CBV

"Com pesar e grande tristeza, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento do campeão olímpico Pampa nesta sexta-feira.



Além da medalha de ouro em Barcelona 1992, primeiro título olímpico do vôlei brasileiro, Pampa conquistou a Liga Mundial de 1993 e foi prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991 com a seleção brasileira.



“Pampa foi um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial”, diz o presidente da CBV, Radamés Lattari."