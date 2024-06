O Brasil venceu a Polônia pela Liga das Nações de Vôlei Masculino por 3 sets a 1 - Divulgação / CBV

Publicado 08/06/2024 09:07

Japão - O Brasil voltou a vencer na Liga das Nações de Vôlei Masculino neste sábado (8). A Seleção venceu a Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/17, 21/25 e 25/23.

Leal foi o grande nome do jogo, com 22 pontos anotados. Com a vitória, a Seleção sobe para a quarta posição da competição, com 16 pontos. A Itália é atual líder com 18.

O primeiro set do Brasil foi de alto nível, com destaque às atuações de Alan, que anotou seis pontos na parcial, e de Leal, que teve uma alta eficiência no ataque. Com isso, a Seleção fechou em 25/21.

O Brasil manteve o mesmo nível no segundo set e fechou em 25/17. Alan e Leal mantiveram o excelente desempenho e Flávio fez uma excelente atuação, que anotou três pontos, sendo um de bloqueio.



A terceira parcial terminou com a vitória dos poloneses, por 25 a 21, que ainda lutavam para se recuperar no jogo. Entretanto, novamente com a estrela de Leal, o Brasil venceu a Polônia no quarto e último set por 25 a 23 e fechou a partida.

O Brasil volta a entrar em quadra apenas no dia 18, quando vai até a Filipinas, enfrentar a Holanda, às 6h (horário de Brasília).