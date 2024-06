Andreas Pereira valorizou o gol marcado e sonha com o título da Copa América - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/06/2024 11:48

Estados Unidos - Meio-campista do Fulham, Andreas Pereira marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira no último sábado (8). Ele foi o responsável por abrir o placar do amistoso contra o México , no Texas. No fim, o Brasil venceu por 3 a 2.