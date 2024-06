Guilherme Arana em ação pela seleção brasileira - Vítor Silva / CBF

Guilherme Arana em ação pela seleção brasileiraVítor Silva / CBF

Publicado 10/06/2024 16:36

Orlando - Titular do Brasil na vitória sobre o México, no último sábado (8) , em amistoso preparatório para a disputa da Copa América, o lateral-esquerdo Guilherme Arana valorizou a convocação do técnico Dorival Júnior. Em entrevista coletiva, o defensor também comentou a ausência na lista do comandante em março deste ano, quando a Seleção enfrentou a Inglaterra e a Espanha.

Leia mais: Lateral não canta trecho de hino do Brasil por citar nome do rival de seu clube

"Mas eu tenho muito orgulho de estar aqui, de ser brasileiro. É um sonho de criança que se tornou realidade. Estou super focado e feliz por tudo o que tenho vivido. Agradeço ao professor Diniz por ter me convocado e agora ao Dorival por essa oportunidade", afirmou Arana.

"Na convocação passada eu não estava no nível que eu podia entregar. Contra o México, começamos bem a partida. Depois, falta entrosamento, o clima estava muito quente, mas com organização e paciência para brigar pelo resultado até o fim, fomos felizes. Espero fazer aqui o que faço no meu clube para me firmar e retornar", ponderou.

Leia mais: Andreas Pereira celebra primeiro gol pela Seleção

O lateral-esquerdo do Atlético-MG falou sobre a disputa pela titularidade com Wendell, que deve estar entre os 11 iniciais na próxima quarta-feira (12), em amistoso contra os Estados Unidos: "Todo mundo se respeita, se dá super bem e estamos aqui para elevar o nível da Seleção. Independentemente de quem jogue, todos precisam estar preparados".

Confira outras respostas de Guilherme Arana

Retorno à seleção brasileira: "É uma reformulação. Claro que há jogadores com mais minutos e convocações, o que é importante também para nós, que estamos chegando. Até o momento, esse não é o papo (Copa do Mundo). Eu tenho uma frustração muito grande sobre comentar antes da hora, porque criei uma expectativa gigantesca junto com a minha família e aconteceu o que aconteceu. Quero só trabalhar dentro do meu clube para realizar tudo o que sonhei".

Linha de três na defesa: "Treinamos e trabalhamos para o Yan ficar um pouco mais espetado e eu fazer a linha de três. Nos últimos dois jogos no Galo, eu fiz essa linha com o Fucks e o Renzo. Não temos que nos apegar a uma formação. Estamos aqui para ajudar e dar o melhor independentemente de onde jogue. Foi algo treinado. Quando dava para eu sair um pouco, eu saia. Mas já estava combinado de fazer essa linha de três".

Futuro de Endrick: "Sem dúvidas, é um garoto diferente. Falar um pouco do extracampo. É super humildade. A gente vê pelas entrevistas que é um menino de família, que merece tudo que tem acontecido na vida dele. Isso nos fortalece também. É iluminado, são três jogos e três gols. Sou um cara que fica feliz pelo sucesso de um amigo. Estou conhecendo agora, mas a minha torcida é muito grande. Tem qualidade, vai crescer mais e mais e nos ajudar muito".