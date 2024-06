Vini Jr e Endrick participaram do gol da vitória do Brasil sobre o México - Omar Vega/Getty Images via AFP

Vini Jr e Endrick participaram do gol da vitória do Brasil sobre o MéxicoOmar Vega/Getty Images via AFP

vitória por 3 a 2 da seleção brasileira sobre o México, no último sábado (8), nos Estados Unidos, animou a imprensa espanhola. Os veículos locais destacaram a expectativa para ver os dois jogadores juntos no Real Madrid.



“O Real Madrid lambe os beiços: Vinicius dá assistência, Endrick marca o gol da vitória e comemora como Messi no Bernabéu”, escreveu o “Marca”. "Real Madrid lambe os beiços", escreveu o jornal "Marca" Reprodução



Outro grande jornal espanhol, o "As" definiu Endrick como "o escolhido" e publicou um vídeo mostrando o gol marcado pelo camisa 9.

destacou a parceria ente os futuros companheiros de time: "O Real Madrid sem deleita com a conexão Vini-Endrick." Mundo Deportivo: "O Real Madrid sem deleita com a conexão Vini-Endrick" Reprodução



"Um gostinho do que vem por aí: parceria de Vini Jr. e Endrick garante vitória do Brasil aos 96 minutos", escreveu o portal "Football España".

A seleção brasileira volta a campo na próxima quarta-feira, 12, às 20h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Será o último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa América, marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica.