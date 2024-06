Luto - Reprodução

Publicado 09/06/2024 13:57

Chet Walker morreu aos 84 anos NBA Chet Walker, ala ídolo do Chicago Bulls e do Philadelphia 76ers, morreu aos 84 anos neste sábado. O jogador de basquete foi campeão da NBA em 1967 pelos 76ers e, em 2012, entrou no Hall da Fama do torneio. A causa da morte não foi divulgada.

Conhecido como "The Jet", o ala marcou época durante as décadas de 60 e 70. Ao longo de 13 temporadas, foi eleito para o All-Star da NBA sete vezes. Draftado na segunda rodada de 1962, o jogador fez parte de uma formação histórica do Philadelphia 76ers ao lado de Wilt Chamberlain e Hal Greer.

Em 1969, o jogador se transferiu para o Chicago Bulls, onde se transformou em um dos primeiros ídolos da franquia. Na equipe, chegou duas vezes nas finais da Conferência Oeste, mas não conseguiu vencer. O jogador se aposentou em 1975, tendo marcado a NBA com sua agilidade e sua incrível precisão.

Nas redes sociais, os Bulls e os 76ers prestaram suas homenagens ao ídolo. "Carinhosamente apelidado de ‘The Jet’, Walker causou um impacto profundo em nossa cidade e em nossa Liga", afirmou a equipe de Filadélfia. "Chet Walker será para sempre lembrado como um verdadeiro ícone do Chicago Bulls", disse o time de Chicago.