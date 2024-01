Parreira luta contra câncer no sistema linfático - Reprodução

Publicado 12/01/2024 17:27

Rio - Técnico da seleção brasileira na conquista do tetracampeonato em 1994, Carlos Alberto Parreira revelou que está lutando contra o linfoma de Hodgkin, um câncer no sistema linfático. O ex-treinador, de 80 anos, vem fazendo tratamento quimioterápico há quatro meses.

A pedido da família, a informação foi divulgada pela CBF. Segundo a entidade, a família e o Hospital Samaritano, onde Parreira está se tratando, afirmaram que ele vem respondendo bem ao tratamento.

Nos últimos dias, Parreira deu uma entrevista para lamentar a morte de Zagallo e a aparência do ex-treinador chamou atenção . Ele apareceu debilitado e bem mais magro, o que assustou torcedores.

Veja o comunicado da CBF sobre o estado de saúde de Parreira:

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem informar, em nome da família do ex-treinador da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, Carlos Alberto Parreira, que, após o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ele está há quatro meses em tratamento quimioterápico e vem apresentando excelente resposta.



A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho.



O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em nome de todos os torcedores brasileiros, deseja pronta recuperação ao professor Parreira.