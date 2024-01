De La Cruz é a grande contratação do Flamengo para este início de 2024 - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 12/01/2024 18:26

Botafogo, Flamengo e Vasco estão entre os que mais contrataram jogadores estrangeiros entre os clubes do futebol brasileiro. O trio carioca está no top-10, enquanto o Fluminense é o 15º na lista que conta com Grêmio e Internacional nos dois primeiros lugares, de acordo com levantamento do site 'Torcedores.com' com os 20 clubes da Série A.

O Vasco é o quarto clube que mais contratou estrangeiros neste recorte na história, com um total de 68. O Flamengo é o sexto, com 63 e o Botafogo vem logo atrás, com 59. Os reforços para a temporada de 2024 já estão incluídos (veja mais abaixo).



E o Fluminense fica um pouco mais atrás, com 41 estrangeiros contratados. Já o Grêmio está no topo com um total de 75 jogadores, sendo 30 deles argentinos (rubro-negros e vascaínos trouxeram 22 do país vizinho). E o Internacional está próximo do arquirrival, com 74.





Confira o top 10 de clubes da Série A que mais contrataram estrangeiros

1. Grêmio: 75

2. Internacional: 74

3. Santos: 70

4. Vasco: 68

5. Athletico: 64

6. Flamengo: 63

7. Botafogo: 59

8. São Paulo: 58

9. Palmeiras: 57

10. Cruzeiro: 53

15. Fluminense: 41



Os estrangeiros contratados pelos cariocas em 2024



Botafogo: Savarino (VEN) e Alexander Barboza (ARG)

Flamengo: Nicolás De La Cruz (URU)

Fluminense: -

Vasco: Robert Rojas (PAR)