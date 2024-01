Rayssa Leal em ação no Mundial de Street - Alexandre Loureiro / COB

Publicado 12/01/2024 16:50

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) prometeu ajudar a preparação dos skatistas até os Jogos Olímpicos de Paris. A entidade destinará parte dos R$ 44,6 milhões do Programa de Preparação Olímpica (PPO) para os skatistas, além de colocar uma gestora exclusiva dedicada para a modalidade, segundo informações do "ge".

Com o fim do reconhecimento da CBSk, a World Skate definiu a Confederação Brasileira de Hóquei e Patins (CBHP) como única responsável por comandar os esportes sobre rodas no Brasil. A federação internacional alega que cada país pode ter apenas uma instituição filiada.

Por conta da determinação, será criada uma "federação guarda-chuva" chamada de Skate Brasil. Durante este processo, o COB auxiliará nos cuidados com a modalidade para não prejudicar a preparação dos atletas na véspera dos Jogos Olímpicos de Paris.

O COB planeja realizar uma reunião presencial com os atletas. Já os atletas que estiverem fora do Brasil participarão de forma remota. Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.