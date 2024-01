Mineirão, em Belo Horizonte, receberá a Supercopa do Brasil - Divulgação

Mineirão, em Belo Horizonte, receberá a Supercopa do BrasilDivulgação

Publicado 12/01/2024 17:20

Belo Horizonte - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, foi escolhido como palco da Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, às 16h (de Brasília). O Palmeiras, campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil, vão disputar a taça da competição que abre a temporada do futebol brasileiro.

O Palmeiras vai a campo para defender o título de 2023, conquistado sobre o Flamengo com o placar de 4 a 3 em partida emocionante disputada no Mané Garrincha, em Brasília Já o São Paulo almeja a primeira conquista do torneio, que voltou a ser uma tradição no calendário no Brasil.

Flamengo e Athletico Paranaense protagonizaram em 2020 a partida de reinauguração do torneio de jogo único, vencida pelo Rubro-Negro carioca por 3 a 0 também na capital federal. Na temporada seguinte, Palmeiras e Flamengo lutaram pelo título e, em 2022, Atlético Mineiro e Flamengo jogaram na Arena Pantanal, em Cuiabá, com vitória do Galo nos pênaltis após empate em 2 a 2 no tempo normal.