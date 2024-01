Alef Manga conseguiu reverter 50% da punição de 360 dias por envolvimento em apostas - Guilherme Griebeler/Coritiba

Alef Manga conseguiu reverter 50% da punição de 360 dias por envolvimento em apostasGuilherme Griebeler/Coritiba

Publicado 12/01/2024 21:03

Paraná - Após ter o pedido acatado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ficar livre da suspensão por envolvimento em apostas esportivas , o atacante Alef Manga já tem data marcada para retornas às atividades. O Coritiba conta com o jogador, que retornou do Pafos FC, do Chipre, a partir do dia 27 de janeiro.

O clube paranaense ainda espera documentos para um resguardo jurídico, tanto do STJD quanto da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As informações são do site "ge".

A defesa de Alef Manga conseguiu a conversão de 50% da pena para multa de R$ 60 mil e distribuição de 60 cestas básicas. A decisão, por conta disso, só vale quando ele cumprir metade, o que acontecerá no dia 25 de janeiro.

Alef Manga foi suspenso por 360 dias em agosto de 2023 por ter recebido cartão amarelo de maneira forçada na partida contra o América Mineiro, pelo Brasileirão de 2022. A punição começou a valer logo após o julgamento pelo pleno do tribunal no dia 9 de agosto.