Coritiba aguarda para saber quando poderá utilizar Alef Manga - Divulgação

Coritiba aguarda para saber quando poderá utilizar Alef MangaDivulgação

Publicado 11/01/2024 12:43 | Atualizado 11/01/2024 12:47

Curitiba - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o pedido da defesa de Alef Manga de reversão de pena do jogador. Ele cumpre suspensão por envolvimento com apostas. A partir da decisão, o atacante reforçará o Coritiba, mas o clube espera o retorno do órgão para saber quando poderá contar com o atleta, de acordo com o 'ge'.

Desde que o atacante teve seu nome citado pela primeira vez dentro da Operação Penalidade Máxima, o Coritiba tem atuado de forma intensa na questão. O contrato do jogador com o clube vai até o fim deste ano, mas as partes já têm acordo alinhado para renovação.



O Coxa foi um dos poucos que suspendeu o contrato do atleta, ao invés de rescindir. Internamente, preferiu esperar todas as esferas e trabalhou ao lado dos advogados do atleta para a conversão. Internamente, Alef Manga é considerado um ativo do clube, que admite que o jogador errou, mas que merece uma segunda chance.

"Hoje eu me arrependo muito. Sou ser humano e mereço uma segunda chance. Mas é um arrependimento muito grande, pois tudo que passei desde pequeno e chegar aonde cheguei não é fácil", declarou o atacante, em dezembro.

"Quero deixar uma mensagem que não façam o que fiz, pois é muito feio. É uma oportunidade que estava precisando, mandar essa mensagem de arrependimento para que possam nos dar uma segunda chance", finalizou.