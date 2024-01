Gabriel Cunha é jogador do time sub-20 do Botafogo - Foto: Henrique Lima/Botafogo

Gabriel Cunha é jogador do time sub-20 do BotafogoFoto: Henrique Lima/Botafogo

Publicado 11/01/2024 21:44

Franca - No início da semana, o Botafogo venceu a Francana-SP por 1 a 0 e fechou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. Nesse sentido, o meio-campista Gabriel Cunha, titular em todos os jogos do Alvinegro até aqui, exaltou seus companheiros e ressaltou a felicidade do grupo em vestir a camisa do Glorioso na competição.

"Graças a Deus vencemos os jogos até aqui. Sabemos da capacidade do nosso elenco e fico feliz de ter a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo nesta competição, que é de extrema importância para nós, atletas", disse Gabriel.



Na segunda fase da Copinha, o Botafogo enfrentará o Novorizontino-SP. A partida acontecerá nesta sexta-feira, às 19h30, no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho, em Franca. A CazéTV transmitirá o jogo ao vivo no YouTube.



"Venho crescendo ano após ano no Botafogo. Sou grato ao clube, aos treinadores e ao grupo por me acolher de forma positiva", concluiu Gabriel.