John Textor, dono de 90% da SAF do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 11/01/2024 15:04

Rio - John Textor resolveu virar a página e mudou a postura com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). O proprietário da SAF do Botafogo tem reforçado as relações com a entidade máxima do futebol carioca e feito uma "aproximação estratégica", segundo informações do "ge".

Em 2022, John Textor fez duras críticas sobre a arbitragem do Campeonato Carioca após a eliminação do Botafogo na semifinal. Na época, o empresário americano chegou a afirmar que jogaria a edição seguinte do estadual com o time "B". Porém, uma mudança no regulamento da CBF impediu o plano alvinegro.

A reaproximação do Botafogo com a Ferj aconteceu desde a reta final do Brasileirão do ano passado. Em meio aos embates de John Textor com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o proprietário da SAF do Alvinegro se reaproximou de Rubens Lopes, mandatário da Ferj. O desafeto com Ednaldo é algo em comum.

John Textor chegou a contratar a advogada Luciana Lopes, filha de Rubens Lopes, para assumir seu caso no processo movido por Ednaldo Rodrigues. Recentemente, a Ferj contratou a empresa "Good Game!", que fez o estudo de lances de arbitragem no Brasileirão de 2023, para avaliar os jogos do Carioca em 2024.

O Botafogo estreia no Campeonato Carioca no próximo dia 17, às 19h (de Brasília), contra o Madureira, no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro não conquista o estadual desde 2018.