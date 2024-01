Edy Carlos, preparador físico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/01/2024 18:35

Rio - Hospedado em um resort na cidade de Itu, no interior de São Paulo, o Botafogo não quer perder tempo na janela de pré-temporada já de olho na estreia pelo Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira (17), contra o Madureira. O preparador físico da comissão técnica de Tiago Nunes, Edy Carlos, elogiou o período longe do Rio de Janeiro destacando maior controle sobre as ações do elenco no início de 2024.

"Sabemos dos grandes desafios que temos nessa temporada. O fato de sairmos do Rio e virmos para cá é importante, são dias de muito trabalho e entrega, podemos trabalhar com muita intensidade e oportunizar um controle bastante firme da alimentação e do sono. A convivência também é muito importante, o Tiago consegue fazer diversas interações em diversos assuntos pontuais, não só durante os treinos, mas também à noite. Tem sido dias bastante proveitosos", disse Edy, em entrevista à "Botafogo TV".

O elenco do Botafogo vem trabalhando em dois períodos por dia contando com a boa estrutura do local, que, além do campo, oferece piscinas descobertas e aquecidas, quadras poliesportivas, quadra de tênis, salão de jogos, sauna e hidromassagem.

"O clube fez todos os esforços para que tivéssemos aqui a melhor estrutura. Todo o material que temos no Lonier (CT do clube) trouxemos para cá. Temos que focar nesse momento de estar todo mundo juto, podendo trabalhar e recuperar com qualidade. O hotel é muito bom e em dois, três minutos estão todos aqui em baixo para o treino, academia… Todos conseguem desenvolver seu trabalho da melhor forma possível", destacou o preparador físico.

Edy Carlos está em sua segunda passagem pelo Botafogo. Na primeira, em 2021, com o técnico Enderson Moreira, ficou famoso por usar o lema "mais ou menos não serve" durante a arrancada rumo ao retorno à elite. Agora fixo com Tiago Nunes, o preparador físico exaltou o comportamento do elenco.



"É incrível a entrega e a disposição com que estão executando as tarefas. Os atletas novos chegaram com muito ânimo, com muita gana de poder fazer seu melhor. Isso tem sido muito importante para formarmos um grupo cada vez mais forte e ter grandes conquistas esse ano", finalizou.

O Botafogo ficará em Itu até a segunda-feira (15). Quando chegar no Rio, o elenco entrará em concentração para a estreia contra o Madureira, no Nilton Santos. Tiago Nunes deve mandar a campo uma equipe alternativa.