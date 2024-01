Marçal ainda tem suspensão a cumprir por expulsão no Carioca de 2023 - Vitor Silva / Botafogo

Marçal ainda tem suspensão a cumprir por expulsão no Carioca de 2023Vitor Silva / Botafogo

Publicado 12/01/2024 12:03

negou o pedido do Botafogo para que a pena restante, de três jogos, fosse convertida em pagamento de cestas básicas.

Marçal segue suspenso e sem poder disputar as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca de 2024. A presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ), Renata Mansur Bacel,em pagamento de cestas básicas.

Entretanto, em sua decisão, ela ressaltou em dois momentos que "a conversão em cestas básicas, por ora" não seria aceita, por considerar a troca desproporcional. Ou seja, o departamento jurídico do Botafogo pode conseguir a liberação de Marçal em outro momento, quando faltarem duas ou uma partida a cumprir.



O lateral foi punido em 2023 com cinco jogos de suspensão por ofensas ao árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano e também por um chute no microfone à beira do campo, após ser expulso no clássico com o Flamengo, em Brasília, pela Taça Guanabara.



Ele só cumpriu dois jogos no Carioca do ano passado, na disputa da Taça Rio. O Botafogo tentou outras duas vezes reverter a decisão (no pleno do TJD-RJ e no STJD), sem sucesso. O máximo que conseguiu foi um efeito suspensivo até o julgamento seguinte.



Marçal ainda recebeu uma multa de R$ 3 mil que, segundo a presidente do Tribunal, "não há comprovação nos autos de que o pagamento tenha sido efetuado".