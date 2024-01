Jeffinho retornou ao Botafogo cedido por empréstimo pelo Lyon, da França - Vítor Silva/Botafogo

Jeffinho retornou ao Botafogo cedido por empréstimo pelo Lyon, da FrançaVítor Silva/Botafogo

Publicado 12/01/2024 17:55

Rio - O atacante Jeffinho teve seu nome publicado nesta sexta-feira (12) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e é o primeiro reforço regularizado pelo Botafogo na temporada. O jogador foi cedido pelo Lyon, da França, e assinou contrato de empréstimo até o fim do ano.

Com a publicação no sistema, Jeffinho fica à disposição do técnico Tiago Nunes para a estreia do Glorioso no Campeonato Carioca, na próxima quarta-feira, diante do Madureira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

A diretoria alvinegra deu entrada e protocolou na Ferj as documentações dos zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, e tem até a próxima terça-feira, um dia antes da estreia, para confirmar no BID da CBF. A informação é do site "FogãoNET".

Já o goleiro John e os atacante Savarino e Emerson Urso, outros recém-contratados, devem ficar fora do primeiro compromisso oficial da temporada devido ao tempo de inscrição.