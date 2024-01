Jefferson Savarino - Divulgação / Botafogo

Publicado 11/01/2024 10:20

Rio - O Botafogo anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Jefferson Savarino, de 27 anos. O venezuelano, que estava atuando no futebol norte-americano, assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2026. Ele é aguardado nos próximos dias no Rio para iniciar a pré-temporada.

Para anunciar a contratação de Savarino, o Botafogo enfrentou a concorrência de clubes brasileiros, entre eles o Corinthians, que tentou uma cartada final nas últimas horas. Porém, o Glorioso levou a melhor.

Jefferson Savarino foi um dos destaques do Atlético-MG na conquista do Brasileirão de 2021. No Galo, ele trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo, que foi quem indicou o nome do venezuelano para o time carioca.

Em sua última temporada na MLS, Savarino fez 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake. Pelo Galo, foram 21 gols e 19 assistências em 99 jogos.

