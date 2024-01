Caio Alexandre - Divulgação / Fortaleza

Caio AlexandreDivulgação / Fortaleza

Publicado 12/01/2024 16:41

Rio - Revelado pelo Botafogo, o volante Caio Alexandre, de 24 anos, está mais perto de ser reforço do Corinthians para 2024. De acordo com informações do portal "LANCENET", o Fortaleza está relutante em relação a sua permanência e prefere negociá-lo com o Alvinegro que com o Bahia.

A proposta do clube de Salvador seria superior e de 4,5 milhões de euros (R$ 24,1 milhões). Porém, o Fortaleza não deseja negociar Caio Alexandre com um rival regional e avalia a transferência para o Corinthians.

Caio Alexandre defendeu o Botafogo em 2020 e se transferiu para o Vancouver Whitecaps, do Canadá. O volante voltou ao Brasil para defender o Fortaleza e foi um dos destaques da última temporada. Ele entrou em campo em 65 jogos, fez cinco gols e deu seis assistências.