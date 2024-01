Santos foi titular com Dorival e perdeu espaço no ano passado - Gilvan de Souza / Flamengo

Santos foi titular com Dorival e perdeu espaço no ano passadoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/01/2024 16:59

O diretor-executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, confirmou a saída do goleiro Santos para o Fortaleza. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (12), o dirigente afirmou que o jogador não atua mais no Rubro-Negro e que deve se transferir para o Leão do Pici ainda em janeiro.

"Tem uma negociação que está finalizada, fase final, de documentação com o Fortaleza. A maior probabilidade é que o Santos vá para o Fortaleza agora. Tem uma decisão técnica, do clube, que outro goleiro, provavelmente o Matheus Cunha, vá jogar o Carioca durante a passagem em Orlando. Não faz sentido o Santos estar aqui se o Matheus Cunha vai jogar no Carioca. É decisão técnica, do Tite", afirmou Spindel.

O Flamengo tentou costurar um acordo para que tivesse o Santos nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Entretanto, isso não ocorreu por conta dessa decisão técnica de Tite. A tendência é que ele seja oficializado como novo reforço do Fortaleza nos próximos dias.

Santos foi vendido para o Fortaleza em uma negociação que pode chegar a R$ 7 milhões, caso todas as metas sejam alcançadas. O contrato do goleiro com o Leão do Pici será válido por três anos.

Santos chegou ao Flamengo em 2022 e fez 63 jogos pelo clube até o momento. Na época, era titular absoluto com Dorival Júnior e entrou para a história rubro-negra com grandes atuações nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, terminando a temporada na pré-lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar.



No ano passado, caiu de produção e perdeu a titularidade com a chegada de Jorge Sampaoli. A última vez que entrou em campo foi em 21 de maio, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.