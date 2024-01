Joaquim, zagueiro do Santos, está na mira do Flamengo - Raul Baretta / Santos

Publicado 12/01/2024 12:57

Rio - Um dos alvos do Flamengo para reforçar sua zaga, Joaquim não deixará o Santos. De acordo com o portal "Trivela", a diretoria do clube paulista entrou em contato com os representantes do zagueiro para comunicar que está decidida a contar com ele na disputa da Série B.

O nome de Joaquim surgiu nos corredores da Gávea nos últimos dias. Em meio à novela pela contratação de Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino , o Flamengo mapeia o mercado em busca de outras opções para a zaga, e Joaquim era um jogador que agradava.

O jogador se animou com a procura do Flamengo e viu com bons olhos uma transferência para o Rio. Na visão dele, o Rubro-Negro poderia ser uma boa vitrine para que ele, a médio ou longo prazo, chegasse à seleção brasileira, mas o Santos vetou qualquer negociação. Além dos cariocas, o Sporting, de Portugal, e o Olympiacos, da Grécia, também fizeram sondagem pelo atleta.

Agora, o Flamengo deve focar ainda mais na contratação de Léo Ortiz. O Rubro-Negro tenta chegar a um acordo financeiro com o Red Bull Bragantino, que tem feito jogo duro pela liberação. O Rubro-Negro conta com o desejo do jogador, que já deixou claro que quer se transferir.