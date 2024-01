Bruno Henrique - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 12/01/2024 14:13 | Atualizado 12/01/2024 14:39

Rio - Ídolo do Flamengo e jogador do clube desde 2019, Bruno Henrique, de 33 anos, concedeu entrevista coletiva para abordar sua renovação de contrato por mais três temporadas. O atacante citou o desejo familiar como parte fundamental para sua continuidade no Rubro-Negro.

"Eu estou no Flamengo há cinco anos e pude atuar ao lado de grandes jogadores que estiveram aqui comigo durante muito tempo. Porém, eu acabei tendo a oportunidade de permanecer para essa renovação. E um dos pilares foi minha família. Meus filhos são completamente apaixonados pelo clube, inclusive, o Lorenzo vai para Orlando comigo na pré-temporada. Cobra bastante o meu desempenho, então, meu desejo foi de ficar, porque a minha família foi meu pilar", afirmou.

Bruno Henrique recebeu propostas de outros clubes como do Palmeiras, porém, após semanas de negociações, o atacante acabou renovando. O ídolo reforçou que sempre teve o interesse de continuar no clube carioca.

"O Flamengo tem um elenco de muita qualidade e todos os jogadores vão receber propostas. Mas o mais importante foi minha decisão, a decisão da minha família, que está totalmente adaptada ao Rio. Então, foi uma decisão fácil e eu tinha total certeza que no momento certo iria acontecer a renovação", contou.

No Flamengo desde 2019, Bruno Henrique conquistou 11 títulos, entre eles: duas Libertadores e dois Brasileiros. Com mais três anos de contrato, o atacante falou sobre sua motivação de buscar mais taças no Rubro-Negro.

"O que me motiva é que não gosto de perder nem em par ou ímpar. Sou um dos jogadores que quando o Flamengo perde, mexe muito comigo. Sempre acreditei em tudo que eu fiz e o que me motiva é sempre buscar coisas grandes e sempre vencer. Nestes três anos vou dar o meu máximo. O Flamengo está montando um novo time, com jogadores qualificados, e acredito que temos tudo para ter êxito em 2024", disse.