Rojas desfalcará o Vasco contra o CruzeiroLeandro Amorim / Vasco

Publicado 14/06/2024 15:31

Rio - O zagueiro Robert Rojas será desfalque do Vasco para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo domingo (16), às 18h30, em São Januário. O paraguaio terá que cumprir o protocolo de concussão da CBF, após ser substituído no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, na última quinta-feira (13).

Aos 32 minutos, Rojas se chocou com o volante Zé Rafael em bola disputada pelo alto e sua cabeça começou a sangrar. Após atendimento, a comissão médica do Cruz-Maltino pediu a substituição do paraguaio, que deu lugar a Sforza.

Com isso, Rojas terá que cumprir o protocolo de cinco dias para jogadores que sofrem a concussão durante partidas da Série A. Já que o jogo contra o Cruzeiro é no próximo domingo (16), ou seja, três dias após o duelo contra o Palmeiras, o paraguaio não poderá entrar em campo contra a Raposa.

Por outro lado, o Vasco terá o retorno de outro defensor para o jogo contra o Cruzeiro. João Victor cumpriu suspensão na partida contra o Palmeiras e poderá ser relacionado novamente pelo treinador Álvaro Pacheco.