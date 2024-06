Finalização de Rossi, do Vasco, contra o Palmeiras - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 14/06/2024 09:08 | Atualizado 14/06/2024 09:22

A derrota do Vasco por 2 a 0 para o Palmeiras na noite desta quinta-feira (13) , no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro causou revolta entre os torcedores do Cruz-Maltino, que protestaram nas redes sociais. O clube está na 14ª posição da tabela, a apenas um ponto da zona de rebaixamento, e perdeu 6 partidas na competição até agora.

"Mais um jogo desesperador e sem qualquer esperança de vitória... a escalação seria ruim na Série B do Brasileiro... Tristeza", lamentou um vascaíno. "Muda tudo ou vai cair novamente", já prevê um usuário das redes sociais.

Algumas pessoas pouparam o goleiro Léo Jardim das críticas. Ele fez ao menos quatro defesas que impediram um placar mais elástico. "Constrangedor. É vergonha atrás de vergonha. Foram dois, mas podia ter sido uns 5. Léo Jardim e Vegetti são os únicos que salvam. Triste demais, não há esperança, cada ano que passa a coisa só piora", afirmou um revoltado torcedor, que foi apoiado por outro fã do Vasco: "2x0 saiu barato! Mais uma vez, Jardim melhor em campo, provando que está tudo errado!".

A maioria das críticas foram direcionadas a jogadores como Galdames, Léo Pelé, Píton, Maicon e Sforza. E sobrou para o presidente ouvir pedidos de reforços, antes que seja tarde. "Pedrinho, pelo amor de Deus, faz uma reformulação nesse elenco na janela do meio do ano!", implorou um cruz-maltino.

Após o Dia dos Namorados, o Vasco acabou se tornando motivo de tristeza entre um casal. "Vasco, você poderia ser uma decepção um pouco menor para o meu namorado, não aguento mais vê-lo triste por sua causa", insistiu uma pessoa nos comentários de uma publicação.

Álvaro sofre críticas

"De qual jogo ele está falando? Não é possível que seja o Palmeiras x Vasco de hoje à noite", ironizou um. "Se for ver o lance dos gols, 9 jogadores dentro da área e o cara finalizando sozinho. Mas estavam ligados no 220 sim", debochou um torcedor sobre o sistema defensivo.

A defesa do Vasco é a mais vazada da competição até então, com 19 gols. A torcida também lembrou da goleada sofrida para o rival Flamengo por 6 a 1, no último dia 2, e apontou que erros do time naquele jogo ainda não foram consertados.

O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (16), às 18h30, para enfrentar o Cruzeiro em São Januário. A partida é válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.