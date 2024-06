Medel se despede do Vasco nas redes sociais - Leandro Amorim / Vasco

Medel se despede do Vasco nas redes sociaisLeandro Amorim / Vasco

Publicado 14/06/2024 15:23

"Para valer a pena tem que ser de corpo e alma, e foi! Nunca faltou a dedicação, a garra e o amor que esse clube e a torcida merecem", iniciou Medel na legenda da publicação, no Instagram. "Muito obrigado a toda a equipe e a todos os profissionais com generosidade e humildade me acolheram", seguiu.

Para finalizar, o zagueiro agradeceu o carinho da torcida. "Gratidão a toda a torcida que sempre me recebeu de maneira muito calorosa e especial. Levarei um pedaço de cada um de vocês em meu coração! Foi uma honra fazer parte do Clube de Regatas Vasco da Gama", finalizou.

Medel chegou ao Vasco no ano passado e foi importante na campanha de recuperação do time, que conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. Ao todo, foram 32 jogos pelo Gigante da Colina.