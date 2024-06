Momento em que o técnico do Vasco, Álvaro Pacheco, recebe o vinho de Abel Ferreira - Reprodução / SporTV

Publicado 14/06/2024 15:44 | Atualizado 14/06/2024 15:46

São Paulo - Técnico do Vasco , Álvaro Pacheco ganhou uma garrafa de vinho de presente de Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, na última quinta-feira (13) . O treinador do Verdão fez questão de reforçar que era uma edição limitada.