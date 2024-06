Troféu da Série A do Brasileiro - Rafael Ribeiro / CBF

Troféu da Série A do BrasileiroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2024 07:20 | Atualizado 14/06/2024 07:47

Rio - Enquanto Flamengo e Botafogo estão no G-4, Vasco e Fluminense tiveram um péssimo começo de Brasileiro. Com campanhas semelhantes, os dois clubes estão na parte inferior da tabela e também dividem o mesmo problema: levaram gols em todos os jogos da competição.

O Cruz-Maltino tem a pior defesa da competição, tendo levado duas goleadas: 4 a 0 para o Criciúma e 6 a 1 para o Flamengo. Porém, está na frente do Tricolor porque venceu um jogo a mais. Com seis pontos, o clube de São Januário ocupa a 14º colocação.

Já o Fluminense, que está em 16º lugar, tem a terceira pior defesa, com números melhores que os do Vasco e também do vice-lanterna, Cuiabá. O Tricolor venceu apenas uma partida no Brasileiro, justamente contra o clube de São Januário.

No fim de semana, ambos irão jogar em casa em busca de uma vitória para subir na tabela. O Fluminense recebe o Atlético-GO, no sábado, no Maracanã, enquanto o Vasco encarar o Cruzeiro, no dia seguinte, em São Januário.