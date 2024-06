Pedro, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Pedro, do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/06/2024 22:24

"Feliz por ele estar aqui. O Neymar, que é um ídolo. Muito feliz por ele ter visto essa vitória do Flamengo. Espera que ele venha mais vezes", comemorou Pedro, ao SporTV.

Dentro de campo, o Fla venceu com dois gols de Luiz Araújo, que entrou em campo ainda no primeiro tempo. Pedro deu as assistências para o companheiro.

"Feliz pelo jogo, feliz pelo resultado. Sabíamos que iria ser um jogo difícil, um jogo de duelo. A equipe deles vem no mano a mano na marcação para duelar. Foi um jogo de muita guerra, de muita briga. A gente saiu vencedor, esse era o nosso objetivo", disse o centroavante.

Aliás, o próprio Pedro teve uma grande chance de marcar. Ele cabeceou livre após um cruzamento na área, mas o goleiro Rafael Cabral conseguiu fazer a defesa em cima da linha.

"Na hora não acreditei, achei que tinha passado da linha, mas foi mérito dele. Defendeu uma bola muito complicada, em cima da linha" lamentou Pedro.

O Rubro-Negro foi a campo com uma longa lista de desfalques: Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña (Copa América); e Ayrton Lucas e Allan (em recuperação). Além disso, Cebolinha e Igor Jesus se machucaram e foram substituídos ainda no primeiro tempo

"Mostra a força do grupo. O Flamengo tem um elenco recheado, um elenco de muita qualidade. Vamos precisar, como sempre, de todos. Temos muitos desfalques, mas confio totalmente nesse grupo. Que a gente possa a cada dia evoluir mais para conquistar os jogos", destacou o atacante.

Com o resultado, o Fla chegou aos 17 pontos e permanece na primeira liderança do Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.