Neymar é jogador do Al-Hilal, da Arábia SauditaFayez Nureldine/AFP

Publicado 13/06/2024 20:46

Flamengo e Grêmio, nesta quinta-feira, 13, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou a fazer uma publicação no Instagram em que mostrava sua chegada ao estádio. Rio - Neymar aproveitou as férias e foi ao Maracanã para assistir ao jogo entree Grêmio, nesta quinta-feira, 13, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou a fazer uma publicação no Instagram em que mostrava sua chegada ao estádio.

Nesta semana, Neymar deixou a torcida do Flamengo em polvorosa. Ele postou uma foto com a camisa do Rubro-Negro , com o nome de Gabigol na parte de trás do uniforme.

Gabigol respondendo à publicação de Neymar Reprodução

Neymar ainda mencionou Gabigol na publicação, e o camisa 99 respondeu que a camisa rubro-negra "combinou muito" com o jogador. Os dois são grandes amigos.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até o fim da temporada 2024/25. O brasileiro já manifestou, em outras ocasiões, que "seria uma honra" vestir a camisa do Flamengo. Além disso, mencionou, em uma live com o ex-jogador Diego Ribas, em 2022, que comemorou a virada do Rubro-Negro sobre o River Plate, na final da Libertadores de 2019.