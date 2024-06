Luiz Araújo é abraçado por David Luiz - Jorge Rodrigues/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 13/06/2024 22:35 | Atualizado 13/06/2024 22:36

Rio - Na noite desta quinta-feira, 13, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1 no Maracanã , em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Araújo brilhou e fez os dois gols do Rubro-Negro. No apagar das luzes, Edenilson descontou para o Grêmio. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Fla chegou aos 17 pontos e permanece na primeira liderança do Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.