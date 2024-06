Comemoração de Luiz Araújo, do Flamengo - Dhavid Normando/Código 19/Estadão Conteúdo

Comemoração de Luiz Araújo, do FlamengoDhavid Normando/Código 19/Estadão Conteúdo

Publicado 13/06/2024 22:00

Rio - O Flamengo contou com o brilho de Luiz Araújo para superar os desfalques e vencer o Grêmio por 2 a 1 no Maracanã, na noite desta quinta-feira, 13, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que entrou em campo ainda no primeiro tempo, fez os dois gols do Rubro-Negro. No último lance da partida, Edenilson descontou.

fotogaleria

Para o confronto, o técnico Tite não contou com Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña, Pulgar (Copa América), Ayrton Lucas e Allan (em recuperação). Além disso, perdeu Everton Cebolinha e Igor Jesus, que se machucaram durante a etapa inicial

Com o resultado, o Fla chegou aos 17 pontos e permanece na primeira liderança do Brasileirão. A equipe de Tite volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Athletico na Ligga Arena. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.

O jogo

O Flamengo não teve um bom começo de partida viu o Grêmio iniciar o confronto com mais volume ofensivo. Nesse sentido, o Tricolor Gaúcho criou pelo menos três grandes chances, mas as finalizações foram ruins.

Em meio a isso, o Rubro-Negro ainda teve que lidar com mais lesões. Everton Cebolinha e Igor Jesus sentiram e precisaram ser substituídos num intervalo de cinco minutos. Assim, Bruno Henrique e Luiz Araújo entraram na partida. Vale lembrar que o Fla chegou para a partida com sete baixas: Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Viña e Pulgar (Copa América); Ayrton Lucas e Allan (machucados).

O cenário não era positivo, mas Luiz Araújo entrou em campo e mudou a partida. Aos 42 minutos, o atacante recebeu passe de Pedro no meio de campo, avançou pelo lado direito e acertou um lindo chute de fora da área para balançar as redes do Grêmio. Pouco antes, o camisa 7 tinha carimbado a trave adversária.

Na etapa complementar, o Flamengo foi a melhor equipe. O Grêmio até tinha mais posse de bola, mas não conseguia ser efetivo, nem assustar o Rubro-Negro. A equipe de Tite, por sua vez, criava perigo em jogadas de transição rápida e em cruzamentos pelo alto.

Num contra-ataque, Bruno Henrique caiu na área, e o árbitro chegou a assinalar o pênalti, mas mudou a decisão após revisão no VAR. Posteriormente, David Luiz acertou uma bola no travessão após cruzamento de Lorran em escanteio.

A pressão finalmente funcionou aos 22 minutos. Em jogada de contra-ataque, Lorran acionou Pedro, que descolou ótimo passe para Luiz Araújo. O camisa 7 mostrou categoria e bateu rasteiro no canto esquerdo de Rafael Cabral.

O Flamengo seguiu melhor até o apito final e teve boas chances de ampliar o placar. Pedro teve as principais oportunidades, mas parou em duas grandes defesas de Rafael Cabral - uma delas em cima da linha. No último lance, Edenilson conseguiu uma cabeçada após cobrança de escanteio e descontou para o Grêmio.

Ficha técnica



Flamengo 2 x 1 Grêmio



Data e Hora: 13/06/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)



Cartões amarelos: Pedro e Wesley (FLA) / JP Galvão, Galdino e Carballo (GRE)

Cartões vermelhos: -

Gols: Luiz Araújo (1-0) (42'/1ºT) / Luiz Araújo (2-0) (22'/2ºT) / Edenilson (2-1) (51'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz (Evertton Araújo), Igor Jesus (Luiz Araújo) e Lorran (Victor Hugo); Gerson, Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Pedro.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Rafael Cabral; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Galdino (Edenilson) e JP Galvão (Nathan).