Neymar recebeu camisa de Gabigol em vitória do Flamengo - Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2024 01:17 | Atualizado 14/06/2024 07:55

"Sempre falei isso (que quero jogar no Flamengo). Óbvio que o Flamengo é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui", afirmou Neymar.

"Não sei (se jogarei no Flamengo), isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Al-Hilal, ainda estou por lá, mas não sei. O futuro ninguém sabe", completou.

Dentro de campo, o Flamengo venceu a partida com dois gols de Luiz Araújo, que entrou em campo ainda no primeiro tempo. No apagar das luzes, Edenilson descontou para o Grêmio.



"Para mim, é um prazer enorme estar vindo aqui para assistir ao Flamengo. O Gabi que me convidou, falou para eu vir vê-lo jogar. Então, eu vim prestigiar, não só ele, tenho outros amigos também no Flamengo. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui", disse o atacante.

Neymar e Flamengo

Nesta semana, Neymar deixou a torcida do Flamengo em polvorosa. Ele postou uma foto com a camisa do Rubro-Negro , com o nome de Gabigol na parte de trás do uniforme.

Neymar ainda mencionou Gabigol na publicação, e o camisa 99 respondeu que a camisa rubro-negra "combinou muito" com o jogador. Os dois são grandes amigos.