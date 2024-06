Jogadores do Botafogo agradecem o apoio da torcida - Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 13/06/2024 23:00

Rio - A vitória sobre o Fluminense por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos , na última terça-feira (13), evidenciou a força do Botafogo na bola parada. O Alvinegro apresentou um grande repertório nos 14 escanteios que cobrou no clássico. A equipe teve jogadas de passe curto, de batida para a entrada da área e também de cruzamentos direto para a área adversária.

O gol da partida, aliás, veio justamente dessa forma. Aos 20 minutos do segundo tempo, Damián Suárez se dirigiu para a cobrança do escanteio e levantou a bola na medida para Bastos. O zagueiro que subiu livre e cabeceou para balançar as redes.

"Acabou que nosso gol saiu de uma bola parada. Não é algo por acaso ou sorte, não. É uma coisa que a gente treina mesmo, treina muito, pode ter certeza disso. Em bola parada, a gente tem o nosso professor que é especialista nisso. Cobra bastante da gente", disse Marlon Freitas, na zona mista do Estádio Nilton Santos.

Como apontou o volante, o Botafogo tem, hoje, um auxiliar técnico que trabalha justamente as jogadas de bola área . É João Cardoso, profissional que integra a comissão de Artur Jorge.

"A gente tem algumas jogadas de bloqueio. O Damián (Suárez) teve uma batida muito boa, o Bastos estava bem posicionado e cabeceou bem. Nos deu a vitória. Mas como falei, é algo que a gente treina muito. A gente é muito cobrado. Estamos aqui para dar resultado", completou Marlon.

Desde a chegada da comissão técnica de Artur Jorge, o Botafogo marcou em bola parada nas seguintes partidas:

- Derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro (cabeçada de Danilo Barbosa após cobrança de escanteio em direção à área).

- Vitória por 5 a 1 sobre o Juventude (finalização de Júnior Santos após bola levantada na área em escanteio); (batida de pênalti de Tiquinho Soares); (cobrança de falta direta de Savarino);.

- Vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo (finalização de Luiz Henrique após Savarino cobrar escanteio aberto em direção à entrada da área).

- Empate em 1 a 1 com o Fortaleza (cabeçada de Danilo Barbosa após cobrança de escanteio em direção à área).

- Vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense (cabeçada de Bastos após cobrança de escanteio em direção à área).