Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito SantoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/06/2024 17:13

Cariacica - A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa nas arquibancadas na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Desta vez, os alvinegros planejam montar um mosaico no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, para o duelo com o Grêmio.

O Glorioso enfrentará o clube gaúcho no próximo domingo (16), às 18h30 (de Brasília), e espera contar com a força da torcida capixaba. Vale ressaltar que o mando é do Grêmio. O jogo não pôde ser realizado em Porto Alegre por causa das fortes chuvas que devastaram a região.

Os mosaicos nas arquibancadas são marca registrada da torcida do Botafogo há um bom tempo. Porém, principalmente em 2023, a iniciativa ganhou força e segue encantando o país nesta temporada. Arquitetado pelo 'Movimento Ninguém Ama Como a Gente', a ideia é fazer o primeiro grande mosaico alvinegro fora do Rio de Janeiro.

O Glorioso é o líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos, de forma momentânea - já que seus atuais perseguidores ainda não entraram em campo nesta rodada. Por outro lado, o Grêmio ocupa a 13ª posição, com três jogos disputados a menos.