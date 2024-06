Thiago Almada está na mira do Botafogo - Divulgação / Atlanta

Publicado 13/06/2024 11:20

Rio - Observando possibilidades para reforçar o elenco para o segundo semestre, o Botafogo tem o apoiador Thiago Almada, de 23 anos, como alvo. De acordo com informações do jornalista argentino Michael Rincón, o Alvinegro está na frente entre os clubes sul-americanos que desejam contar com o meia.

Atualmente, o argentino defende o Atlanta United e deseja se transferir. A prioridade seria atuar no futebol europeu, porém, não há nenhuma oferta concreta do Velho Continente por Almada. O meia já teria se convencido que voltar ao futebol sul-americano seja uma boa possibilidade.

De acordo com o jornalista, a equipe dos Estados Unidos deseja algo em torno de 10 a 15 milhões de euros (cerca de R$ 58,3 milhões a R$ 87,5 milhões) por Thiago Almada. Apesar do interesse do Botafogo, Rincón afirma que pela amizade que seu staff tem com Juan Roman Riquelme, ídolo e presidente do Boca, o vice-campeão da Libertadores pode ter uma preferência, caso deseje sua contratação.



Revelado pelo Velez, Almada atua no futebol norte-americano desde 2021. No total, entrou em campo em 80 partidas pelo Atlanta United, fez 24 gols e deu 26 assistências pela equipe dos Estados Unidos.