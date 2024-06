Artur Jorge, técnico do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/06/2024 20:20

Rio - O técnico Artur Jorge, do Botafogo , foi ao Maracanã na noite desta quinta-feira, 13, para acompanhar o jogo entre Flamengo e Grêmio. A partida, válida pela oitava rodada do Brasileirão, começou às 20h.

O Tricolor Gaúcho, aliás, é o próximo adversário do Botafogo no campeonato. As duas equipes medirão forças no próximo domingo, às 18h30, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).