Artur Jorge reforçou que o objetivo é fazer com que o Botafogo 'seja temido' - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge reforçou que o objetivo é fazer com que o Botafogo 'seja temido'Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/06/2024 15:27

Rio - O Botafogo vive grande fase neste momento da temporada e o técnico Artur Jorge tem sido alvo de elogios por parte dos alvinegros. Sob o comando do português, o Glorioso sofreu somente três derrotas em 15 partidas. Em entrevista ao programa Seleção SporTV, o treinador ressaltou a importância do aspecto físico e mental para o bom desempenho da equipe.

Leia mais: Gregore aproveita titularidade e se destaca diante do Fluminense

"Quando cheguei ao clube, falei que era muito importante ter uma equipe preparada fisicamente. Eu percebi que havia um déficit físico para implementar uma intensidade de jogo que procurávamos ter, e isso não se consegue com dois ou três treinos. E a outra questão é o aspecto mental, algo que considero fundamental para o desempenho do time", declarou Artur Jorge.

"É importante ter os atletas preparados mentalmente para os desafios. Vamos competir para ganhar. É uma ideia que vocês sempre terão enquanto eu estiver aqui. O objetivo é fazer com que esse Botafogo também seja temido. Vai ter momentos que não vamos conseguir ganhar, óbvio, mas não podemos abandonar esse princípio. Temos que ser uma equipe que pelo menos lute pela vitória em todos os jogos", reforçou.

Leia mais: Marlon Freitas dá a volta por cima no Botafogo

Artur Jorge também falou sobre a remontada do Alvinegro na fase de grupos da Libertadores. Após perder os dois primeiros jogos, o time conseguiu se reerguer e se classificou às oitavas de final de forma antecipada. "Poucos acreditavam que poderíamos ir ao mata-mata. Mas, no nosso grupo de trabalho, eu os desafiei a buscar todos os pontos", disse.

Confira outras respostas de Artur Jorge

. Sorteio da Libertadores: "A reação foi exatamente igual como se fosse qualquer outro time. Para mim é completamente indiferente. Não posso estar nas oitavas de final de uma competição escolhendo adversários. Nessa altura, não vai ser fácil para nós, não vai ser fácil para o Palmeiras. Vamos competir nessa eliminatória como qualquer outra, esse é o compromisso que temos que ter"



. Chegada de reforços: "Honestamente, espero sim. Nesta altura, o que é nossa liderança provisória tem um grande cunho de justiça, mas dentro de um elenco que acho que é muito bom há posições que precisamos aumentar a competitividade interna. Não estou dizendo que vamos contratar um jogador para ser titular absoluto, mas sim que precisamos acrescentar valor"

. O que esperava do Brasileirão: "O Campeonato Brasileiro passa com regularidade na TV portuguesa, teve também a chegada dos técnicos portugueses aqui, e o meu foco tem sido fazer meu melhor enquanto treinador. Tive pouco tempo entre a proposta e chegar aqui. Eu pude olhar para o momento, o que era o Botafogo, qual era a relidade, o contexto, como poderia acrescentar valor"

. Proposta de Textor: "É uma história curiosa, que mostrou um grande interesse nos meus serviços. Eu estava em Portugal, o John viajou, jantou comigo, dormiu no Porto e viajou de manhã de novo. A proposta foi feita naquele momento, pelo menos para saber da minha disponibilidade. Pela forma como foi feito, pelo projeto apresentado, as coisas ficaram muito claras na minha cabeça. Tinha acabado de ganhar um título no Braga, mas decidi que esse seria meu caminho imediato. Foi num espaço de uma semana, o Braga pediu para que eu fizesse mais um jogo, o acordo foi feito para que o Botafogo fizesse um pagamento para me liberar. Em uma semana eu estava aqui no Rio para acertar os detalhes e assinar contrato"