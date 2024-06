Phillippe Coutinho estava emprestado pelo Aston Villa ao Al-Duhail - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 16/06/2024 14:46

O presidente do Vasco, Pedrinho, confirmou que se reuniu no sábado (15) com os empresários de Phillippe Coutinho. Em comunicado divulgado no perfil oficial do clube no Twitter, o dirigente confirmou que a negociação pela contratação continua, mesmo após as exigências do jogador de 32 anos.

"Ontem (sábado), me encontrei com os representantes do Phillippe Coutinho. A conversa foi boa e a negociação continua", diz o post do Vasco com a declaração de Pedrinho neste domingo (16).



Pedrinho - Presidente — C.R. Vasco da Gama (@crvasco_br) June 16, 2024

Para acertar com o Vasco, Coutinho deseja, entre outros pedidos, as contratações dos amigos Souza e Alex Teixeira. O meia, que tem acerto para rescindir com o Aston Villa mas só assinará após fechar com o Cruz-Maltino, acredita que o volante do Basaksehir, da Turquia, e o atacante, que está sem clube, ajudariam a dar mais corpo ao elenco.